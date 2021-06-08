Azerbaycan, bir Ermeni askerini gözaltına aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sızma giişiminde bulunan bir Ermeni askerin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Ermenistan-Azerbaycan sınırının Laçin bölümünde 8 Haziran tarihinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin keşif ve sabotaj grubu kötü hava koşullarından faydalanarak topraklarımıza sızdı. Bu noktada konuşlu olan Azerbaycan ordusu birliklerinin dikkati sayesinde gruptakilerden biri, asker Artur Kartanyan gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Grubun diğer üyelerinin geri çekilip Azerbaycan topraklarını terk ettiği belirtilen açıklamada, “Soruşturmada elde edilen ilk verilere göre, keşif ve sabotaj grubu topraklarımızı mayınlamayı hedefliyordu. Şu anda gözaltına alınan grup üyesi hakkında bilgiler araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.