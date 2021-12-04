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Azerbaycan anlaşma karşılığı 10 Ermeni askerini serbest bıraktı
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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan anlaşma karşılığı 10 Ermeni askerini serbest bıraktı

Azerbaycan anlaşma karşılığı 10 Ermeni askerini serbest bıraktı

Azerbaycan, Ermenistan ile varılan ‘Mayın haritaları’ anlaşması karşılığında 10 esir Ermeni askerini serbest bıraktı.

1 Saat Önce
2021-12-04 19:30:15
Azerbaycan anlaşma karşılığı 10 Ermeni askerini serbest bıraktı

Yapılan açıklamada, teslim edilenlerin 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucu Ermenistan'ın da işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının mayın haritalarını verdiği bildirildi.

Ermenistan daha önce de Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu 30 kişiye karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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