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TIMETURK / DÜNYA / Azerbaycan açıkladı: 7 asker şehit

Azerbaycan açıkladı: 7 asker şehit

Ermenistan'ın Pazartesi günü Azerbaycan ordusuna karşı başlattığı saldırı sonucu 7 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

1 Saat Önce
2021-11-17 11:06:15
Azerbaycan açıkladı: 7 asker şehit

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

ANKARA'DAN BAKÜ'YE 'TAM DESTEK'

16 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Albay General Zakir Hasanov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Albay General Z. Hasanov, Ermenistan tarafının yaptığı provokasyonları ve devlet sınırındaki durumu muhatabına bildirirken, karşı tarafın bu adımlarının kararlılıkla bastırıldığını belirtti.
H. Akar ise Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ı desteklediğini kaydetti.

ERMENİSTAN: MEVZİLERİMİZİ KAYBETTİK

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun iki Ermenistan mevzisinin kontrolünü ele geçirdiği açıklandı.
Açıklamada 13 Ermenistan askerinin esir düştüğü, 24 tanesi ile de iletişimin kesildiği bilgisi verildi.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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