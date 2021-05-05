Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı daha teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.