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Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı daha teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.

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05.05.2021 15:33:24
Azerbaycan'a 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı daha teslim edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bağlısı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor.

Bu kapsamda 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı.

Böylece bugüne kadar Azerbaycan'a teslim edilen MEMATT aracı sayısı 7'ye ulaştı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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