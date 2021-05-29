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Azerbaycan 3 maden yatağının işletmesini Türk şirkete devredecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Karabağ'daki Gashgaçay, Elbaydaşı ve Ağduzdağ maden yataklarının işletme haklarını 30 yıl süreyle Cengiz Holding’e ait Eti Bakır'a vermeye hazırlanıyor.

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29.05.2021 22:47:36
Azerbaycan 3 maden yatağının işletmesini Türk şirkete devredecek

Dünya gazetesinin haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili bazı sorunların çözümüne ilişkin bir kararname imzalamaya hazırlanıyor.

Kararnamede Azerbaycan'da bulunan Gashgaçay, Elbeidash ve Ağduzdağ maden yataklarının etüdü, araştırılması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi üzerinde çalışmak için Eti Bakır A.Ş.'ye, Elbeidash ve Ağduzdağ cevher yatakları 30 yıl süreyle Cengiz Holding'e ait Eti Maden bünyesindeki Artvin Madencilik A.Ş.'ye devredilecek.

DEMİRÖREN VE KALYON İLK ADIMI ATMIŞTI

Karabağ'daki çatışmaların ardından Demirören Grubu'nun Azerbaycan Devleti'ne ait şans oyunları şirketi Azerlotereya'yı devralmıştı. Ayrıca Kalyon İnşaat, bölgenin yollarını yapmak için anlaşma imzalamıştı. Kalyon İnşaat'ın yaptığı Fuzuli ve Şuşa kentlerini birbirine bağlayan yol inşaatın temelini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev atmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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