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Azerbaycan, 16 binden fazla mayın ve mühimmatı imha etti

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birliklerinin, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha ettiği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-09-22 11:02:58
Azerbaycan, 16 binden fazla mayın ve mühimmatı imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türk istihkam birliklerinin de arama ve temizleme faaliyetlerine katıldığı, Türk yapımı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT) da bu faaliyetlerde kullanıldığı ifade edildi.

Öncelikli olarak yollar, tarım arazileri ve yerleşim birimlerinin mayınlardan temizlendiği bildirilen açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde bugüne kadar 11 bin 900 hektar alanın istihkam birliklerince temizlendiği, 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatın ise imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Azerbaycantemizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yürütüyor. Azerbaycan istihkam birlikleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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