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Azerbaycan: 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız

Azerbaycan, son günlerde Ermenistan sınırında yeniden patlak veren çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

14 Saat Önce
2022-09-14 16:00:04
Azerbaycan: 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız

Konuya ilişkin Azerbaycan Savaş Mahkumları Devlet Komisyonu'nca yapılan açıklamada "Ateşkes çağrısı yapıyor ve 100 Ermeni askerinin cenazesini tek taraflı olarak Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

Ermenistan son günlerde yaşanan çatışmalarda en az 49 askerinin öldüğünü bildirmişti.

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