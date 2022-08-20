Az doğuran kadınlar özür dilemek zorunda hissediyor!

The Economist: Eğer, İsrailli bir kadının üçten az çocuğu varsa, bunu açıklama gereği duyuyor veya özür dilemesi gerektiğini hissediyor.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz 5-7 Ağustos'ta gerçekleşen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dikkatleri yeniden İsrail içindeki Araplara çevirdi. Dünyaca ünlü İngiliz dergisi The Economist, İsrail'in demografisine ilişkin yayımladığı makalede İsrail içindeki Arapların ve İsraillilerin doğum oranını inceledi.

Açıklamak ya da özür dilemek zorunda hissediyorlar

The Economist, Ortodoks Yahudiler arasındaki doğum oranlarındaki artışın diğer yerlerdeki düşüşü dengelemeye yol açtığına dikkat çekti. Dergi, İsrailli bir demografi uzmanına atıfla şu ifadelere yer verdi:

“Eğer, İsrailli bir kadının üçten az çocuğu varsa, bunu açıklama gereği duyuyor veya özür dilemesi gerektiğini hissediyor.”

İsrailli kadınlar Batılıların neredeyse iki katı doğuruyor!

9,5 milyon nüfuslu İsrail'de Yahudilerin oranı %74 olarak kaydedilirken çoğunluğu Müslüman olan Arapların oranı ise %21 olarak değerlendiriliyor. Ancak genişlemesi süren İsrail, inşa ettiği yerleşim birimleriyle varlık gösterdiği Batı Şeria nüfusu dikkate alındığında İsraillilerin oranı Araplarla yarı yarıya eşitleniyor.

Batı ülkelerinden İngiltere'de 1,6; Fransa'da 1,8 olan kadın doğum oranları İsrail'de 2,9 olarak kaydediliyor. .