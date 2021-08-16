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TIMETURK / DÜNYA / Ay toprağından oksijen üretilecek

Ay toprağından oksijen üretilecek

Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel projede iş birliği yapacak. Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.

26 Dakika Önce
2021-08-16 09:08:16
Ay toprağından oksijen üretilecek

Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesi için farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor.

Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.

Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.

1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen

Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek" dedi.

Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.

Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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