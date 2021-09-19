Ay ile ilgili ilginç araştırma

Yapılan yeni bir çalışmada Ay’a, ilk zamanlarda yüzeyinde görülenden çok daha fazla asteroidin çarptığı öne sürülüyor. Bu yüzeyin soğuyup katılaşmadan önceki gençlik zamanlarında Ay’ı kaplayan küresel bir magma okyanusu olduğu belirtiliyor.

Ay'ın yaklaşık 4,5 milyar yıllık tarihinde zor zamanlar geçirdiğini görmek için sadece yüzeyine bakmanız yeterli. Fakat yapılan yeni bir çalışmada Ay'a, ilk zamanlarda yüzeyinde görülenden çok daha fazla asteroidin çarptığı öne sürülüyor.

Yeni araştırma, Ay üzerindeki en eski çarpışmalardan bazılarının neredeyse görünmez izler bıraktığını; çünkü bu cisimlerin daha yumuşak bir yüzeye çarptığını öne sürüyor. Bu yüzeyin ise, soğuyup katılaşmadan önceki gençlik zamanlarında Ay'ı kaplayan küresel bir magma okyanusu olduğu belirtiliyor.

Neredeyse hiç kalıcı iz bırakmayan ve nispeten yumuşak olan bu çarpışmalar, Ay'ın günümüzdeki görüntüsünün, bilim insanlarının ilk bir milyar yıl civarında uydunun başına geldiğini düşündüğü şeylerle neden uyuşmadığını açıklayabilir.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesinde çalışan gezegen bilimci Katarina Miljkovic şöyle açıklıyor: “Ay'daki magma okyanusunun dört milyar yıldan uzun süre önce katılaşması sırasında oluşan ve çarpışma havuzları şeklinde adlandırılan bu büyük çarpışma kraterleri, jeolojik tarihin sonraki dönemlerinde oluşanlara kıyasla farklı görünen kraterler meydana getirmeliydi.”

Ay'da eskiden küresel bir magma okyanusunun olması, yeni ortaya atılan bir fikir değil. Fakat araştırmada, magma ile asteroit çarpışmalarının muhtemel zaman aralığında daha derinlere iniliyor ve bunlar, o zamanlar Güneş Sistemi'nde olanlara yönelik bildiğimizi düşündüğümüz şeylerle hizalanmaya çalışılıyor.

Araştırma Nature Communications bülteninde yayımlandı.

Kaynak: popsci.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.