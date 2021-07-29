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TIMETURK / DÜNYA / Avusturya ve BAE arasında ortaklık anlaşması

Avusturya ve BAE arasında ortaklık anlaşması

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avusturya arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

4 Saat Önce
2021-07-29 16:11:11
Avusturya ve BAE arasında ortaklık anlaşması

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya'ya gelen BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

İkili görüşme öncesinde Kurz, BAE'nin hem bölgesel hem de uluslararası alanda terör, aşırıcılık ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda önemli bir müttefik ülke olduğunu söyledi.

Veliaht Prens El Nahyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek misafirperverliğinden dolayı Kurz'a teşekkür etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde, BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Sultan el-Cabir ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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