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Avusturya’nın yeni dışişleri bakanı Ankara doğumlu çıktı

Avusturya’a Dışişleri Bakanlığı'na atanan Michael Linhart'ın Ankara'd doğduğu öğrenildi.

9 Saat Önce
2021-10-14 09:04:16
Avusturya’nın yeni dışişleri bakanı Ankara doğumlu çıktı

Avusturya'da yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa eden Sebastian Kurz'un ardından başbakanlığa Alexander Schallenberg'in atanmasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığı'na Michael Linhart geldi.

Linhart'ın, 1958'de babası Ankara'da Avusturya Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yaparken Türkiye'de doğduğu öğrenildi. Öte yandan Schallenberg, önceki gün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ofisinde yemin ederek başbakanlık görevine resmen başladı. Söz konusu törende, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Linhart da hazır bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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