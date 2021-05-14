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Avusturya ile Sırp Cumhuriyeti'nden İsrail'e destek

Avusturya Başbakanlığı ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) idari merkez binasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayraklarına yer verildi.

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14.05.2021 16:40:01
Avusturya ile Sırp Cumhuriyeti'nden İsrail'e destek

Avusturya Başbakanlığı ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkez binasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayraklarına yer verildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurdu.

Kurz, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Gazze'deki direnişçi grupların eylemlerini "terörist saldırı" olarak niteleyerek Filistin'i sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kurz, saldırılarıyla onlarca Filistinli çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

- Bosna'daki Sırp entitesinden de İsrail zulmüne destek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) idari merkezi olan Banja Luka kentindeki başkanlık sarayına da İsrail bayrağı yansıtıldı.

İsrail'e destek mesajı gönderen RS Başkanı Zeljka Cvijanovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrailli dostlarımızı ülkedeki barışı tesis etme yolunda destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun yaşadığı Trebinje kentindeki tarihi surlara da İsrail bayrağı yansıtıldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan