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Avusturya, Filistin’e destek gösterisini iptal etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bugün yapılması planlanan iki farklı Filistin'e destek gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi. Avusturya, İsrail’le dayanışma içinde olduğunu göstermek için başbakanlık binasında bu ülkenin bayrağına yer vermişti.

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15.05.2021 09:24:44
Avusturya, Filistin’e destek gösterisini iptal etti

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda Netanyahu hükümetine destek veren Başbakan Kurz yönetimindeki Avusturya hükümeti tepki çekecek bir karara imza attı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün yapılması planlanan iki farklı Filistin'e destek gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi.

Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 'Doğu Kudüs'te Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkartılmasına tepki' isimli gösterinin toplumun güvenliği ve huzurunu bozabileceği gerekçe gösterilerek iptal edildiğini duyuruldu.

Açıklamada, birinci bölgedeki tarihi Albertina Meydanı'nda yapılması için baş vurulan Filistin'e destek gösterisinin yapılacağı yere çok yakın başka bir meydanda İsrail taraftarı bir başka gösterinin de yapılacağı, iki meydanın bir bine çok yakın olması nedeniyle taraflar arasında gerginliğin yaşanabileceği belirtildi.

Bu durumun toplumun güvenlik ve huzurunu bozabileceği kaydedilen açıklamada, halihazırda Fransa'da Filistin yanlısı bir gösterinin iptal edildiği, Almanya'da ise benzer bir gösteride taşkınlık yaşandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Avusturya, İsrail'le dayanışma içinde olduğunu göstermek için başbakanlık binasında bu ülkenin bayrağına yer vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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