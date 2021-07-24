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Avusturya duyurdu: Asker sayısını artırıyoruz

Avusturya’da iktidar, Macaristan, Slovakya ve Slovenya sınırlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında görevlendirilen asker sayısının artırılacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-07-24 23:25:35
Avusturya duyurdu: Asker sayısını artırıyoruz

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İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner, düzenledikleri ortak basın toplantısında, göç ve sınır güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Avrupa Birliği'nin (AB) ortaya koyduğu göç düzenlemelerinin düzensiz göçmenlere karşı etkisiz olduğunu ileri sürerek, özellikle Macaristan sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle halihazırda doğu sınırlarında hizmet veren asker sayısının yakın bir tarihte 1000'den 1400'e çıkartılacağını söyledi.

Bu konuda AB'den gerekli yardımı alamadıkları belirten Nehammer, ülkede artan Afgan topluluğuna işaret ederek, Avusturya ve Almanya'nın "AB'nin Afganistan problemini" çözemeyeceğini savundu.

Savunma Bakanı Klaudia Tanner de Macaristan sınırında bu yıl 200 insan kaçakçısının yakalandığını, bu nedenle başta bu bölge olmak üzere Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki asker sayısının 2 bine kadar çıkartılabileceğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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