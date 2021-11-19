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Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

TIMETURK / DÜNYA / Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

Aşı olmayanların sokağa çıkmasını yasaklayan Viyana yönetimi, yeni kararını bugün duyurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması 20 gün sürecek.

2 Saat Önce
2021-11-19 13:59:04
Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı
AvusturyaBaşbakanı Alexander Schallenberg, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son haftalarda alınan kararların yetersiz olduğunu ve günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek pazartesi gününden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

Başbakan Schallenberg, beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Schallenberg, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Schallenberg, bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir "saldırı" olduğunu söyleyerek gelinen noktada yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

- 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadesini kullandı.

- Kısıtlamaya herkes tabi tutulacak

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurgulayarak bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti.

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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