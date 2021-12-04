Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 40 binin üzerinde gösterici, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.