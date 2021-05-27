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Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti

Avusturya’da kurulan 'Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi', ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı bir tür 'dijital harita'yı kamuoyuyla paylaştı.

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27.05.2021 22:27:10
Avusturya’da Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik 'fişlemeyi andıran çalışma' tepki çekti

Avusturya'da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan "Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi", ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı bir tür "dijital harita"yı kamuoyuyla paylaştı.

Kamuoyunda "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" olarak bilinen merkez, "Islamlandkarte" adı verilen, Müslümanlara ait 600 cami ve derneğin detaylı bilgilerinin yer aldığı dijital platformda hazırlanmış bir haritayı düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısına Başbakan Sebastian Kurz'un partisinden Uyum Bakanı Susanne Raab, Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dokümantasyon Merkezi temsilcisi Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan ve akademisyen Elham Manea katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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