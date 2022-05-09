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TIMETURK / DÜNYA / Avusturya’da 2 bakan istifa etti

Avusturya’da 2 bakan istifa etti

Avusturya’da yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyaseti bırakan eski Başbakan Sebastian Kurz’a yakınlığıyla bilinen Tarım Bakanı Elisabeth Köstinger ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck art arda istifalarını sundu.

11 Saat Önce
2022-05-09 19:08:34
Avusturya’da 2 bakan istifa etti

Köstinger, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 13 yıldır yer aldığı aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Schramböck ise sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"Kurz'un ekibine tasfiye"

Eski Başbakan'a yakınlığıyla bilinen iki ismin istifaları, "Kurz'un ekibi tasfiye diliyor" yorumlarına yol açtı.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) cumartesi düzenlenecek kongresi öncesinde gelen istifa kararları dikkati çekti.

Ülke basınındaki haberlerde, Başbakan Karl Nehammer'in kongre sonrasında kabinede değişikliğe gideceği, bu nedenle de söz konusu iki ismin istifa etme kararı aldığı ileri sürüldü.

Bu arada iktidarda yaşanan istifalar, muhalefeti de harekete geçirdi. Başta ana muhalefet Sosyal Demokrat Halk Partisi (SPÖ) olmak üzere aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS), erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Kurz ve istifalar

Eski Başbakan Kurz, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle 9 Ekim 2021'de önce başbakanlık görevinden istifa etmiş daha sonra da siyasi kariyerini sonlandırmıştı.

Kurz'un istifasının ardından hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan bir başka isim dönemin Maliye Bakanı Gernot Blümel ve Eğitim Bakanı Heinz Fabmann da istifa etmişti. AA .

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