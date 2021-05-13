Avusturya Başbakanı'na yalan ifade suçlaması

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında 'yalan ifade verdiği gerekçesiyle' soruşturma başlatıldı.

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un başı "yalan ifade" suçlamasıyla dertte.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Kurz hakkında devam eden bir soruşturmada meclis komisyonuna yalan ifade verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kurz, soruşturmanın muhalefet partilerinin verdiği şikayet dilekçesi üzerine başlatıldığını söyledi.

"Başbakan derhal istifa etmeli"

İstifa etmeyeceğini vurgulayan Kurz, görevinin başında olduğunu söyledi. Muhalefet ise "Başbakan derhal istifa etmeli" açıklamasını yaptı.

Avusturya'da 2017 ila 2019 yılları arasındaki çok sayıda yolsuzluk hakkında soruşturma yürütüldü.

Dönemin başbakanı Kurz da tanık olarak meclis komisyonunda sorgulandı. Kurz hakkında bu sorguda yaptığı bir atamayı inkar ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.