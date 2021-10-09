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TIMETURK / DÜNYA / Avusturya başbakanı Kurz istifa etti

Avusturya başbakanı Kurz istifa etti

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

2 Saat Önce
2021-10-09 21:10:02
Avusturya başbakanı Kurz istifa etti

Kurz, medyaya yaptığı açıklamada, kariyer diplomatı olan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i halefi olarak önerdiğini söyledi. Kurz, muhafazakar partisinin lideri olarak kalmayı ve mecliste liderliği devralmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Avusturya Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Başbakan Sebastian Kurz ve yakın çalışma arkadaşları hakkında rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle 6 Ekim'de soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz'un da bulunduğu 10'a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddialara yer verildiğini aktarmıştı.

Avusturya'da meclis, hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz'un suçlamaları reddederek görevinde kalacağını açıklaması üzerine muhalefetin talebiyle 12 Ekim'de özel gündemle toplanma kararı almıştı. Kurz, bu tarihi beklemeden başbakanlığı bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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