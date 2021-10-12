DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / Avustralya ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alacak

Avustralya ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alacak

Koronavirüsle mücadele eden Avustralya’da, Victoria eyaletindeki sağlık sitemini desteklemek amacıyla ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alınacağı açıklandı.

2 Gün Önce
2021-10-12 10:14:18
Avustralya ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alacak

Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria'daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.

Eyaletteki Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının gelecek haftalarda yüzde 80'lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, "Victoria'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria'da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kovid-19'la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından alınacak sağlık çalışanlarının, doktorlar, hemşireler, ebeler ve yardımcı sağlık profesyonellerinden oluşacağını belirten Foley hastaneye yatışların artması ihtimalini de göz önüne alarak, eyalet genelinde bazı bölgelerde acil olmayan ameliyatların iptal edileceğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş