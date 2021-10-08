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TIMETURK / DÜNYA / Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor

Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal medyayı 'korkakların sarayı' olarak nitelendirerek, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlarının anonim yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-08 19:52:36
Avustralya, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor

Morrison, yaptığı açıklamada, karalama yapmak için yorumda bulunan kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmayan platformların bu yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Morrison “Sosyal medya, insanların kim olduklarını söylemeden, insanların hayatlarını mahvettikleri, rencide edici şekilde konuşabildikleri ve cezasız kalabilecekleri bir korkaklık sarayı haline geldi.” dedi.

Avustralya hükümeti, isimsiz sosyal medya kullanıcılarına izin verilmemesini talep ediyor.

İnternet "devleri" ilk kez haberlere para ödeyecek

Avustralya'da büyük internet şirketlerini platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili ilk kez ödeme yapma yükümlülüğü ile karşı kaşıya bırakan yasanın, başka ülkelerdeki benzer düzenlemelere emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Google yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google daha sonra, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un News Corp. şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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