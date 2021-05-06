Avustralya ordusundan İsrail'i üzecek karar!

Avustralya hükümeti, İsrail'in en büyük özel silah şirketi Elbit Systems'a ordusunun Haziran ortasından itibaren Savaş Yönetim Sistemini (BMS) kullanmayı bırakacağını bildirdi.

Avustralya hükümeti, İsrail'in en büyük özel silah şirketi Elbit Systems'a ordusunun Haziran ortasından itibaren Savaş Yönetim Sistemini (BMS) kullanmayı bırakacağını bildirdi.

Australian Defence web sitesinde yer alan haberlerde, "Şirkete, kararın ardındaki gerekçeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadan verildi ve Savunma, bu kabiliyetin yerini alacak geçici bir çözüm bulunmadığını doğruladı."

Ancak, Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) bir raporuna göre, Elbit ile Avustralya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlikler, İsrailli şirketin BMS'ye "büyük primler" dayatması nedeniyle kaynıyordu çünkü sistem üzerinde bir tekel bulunuyordu.

İsimsiz bir Avustralyalı subay ABC'ye "İnsanlar Elbit'in tekellerini büyük primler empoze etmek için kullanmasından bıkıyorlar" dedi.” Ve İsraillilerin bilgi için sistemi arka kapıya kapattığına dair kesin endişeler var" diye ekledi.

Elbit Systems, genellikle insan hakları gruplarının hedefinde.

İsrailli firma, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı Ayırma Duvarı için gözetim teknolojisi üretti ve diğer silah bileşenlerinin yanı sıra ülkenin askeri insansız hava araçlarının yüzde 85'i için motor ürettiği söyleniyor.

İsrailli silah üreticisinin, 500'ü çocuk 2.200'den fazla Filistinlinin sadece 50 günde öldürüldüğü 2014'te Gazze'deki savaşta kullanılan insansız hava araçlarının yüzde 85'ini sağladığı söyleniyor. İsrail silah şirketinin İngiltere genelinde on tesisi var.

Elbit'in insan hakları ihlallerinde ve iddia edilen savaş suçlarında oynadığı role ilişkin daha fazla farkındalık, şirketin imajını zedeledi. Şubat ayında, Doğu Sussex Emeklilik Fonu, insan hakları aktivistlerinin uluslararası hukuku ihlal eden şirketlerle bağlarını sona erdirmek için fonu kullandıktan aylar sonra İsrailli firmalardan en son ayrılan oldu.

Kaynak: middleeastmonitor.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.