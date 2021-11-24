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Avustralya, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı

Avustralya hükümeti, diğer terör gruplarına destek sağladığı yönündeki endişelerin arttığı Hizbullah grubunu 'terör örgütü' listesine aldığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:31:10
Avustralya, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı

Avustralya hükümeti, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı.
Konuya ilişkin açıklama, Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews'den geldi.
Bugün basın toplantısı düzenleyen Andrews, hükümetin Hizbullah'ın terör örgütü listesine alındığını ilan ederken, kararın gerekçesi olarak 'örgütün Filistin'deki İslami Cihad ve Hamas'a bağlı İzzeddin al Kassam Tugayları'na destek sağladığı' iddiasını gösterdi.

Avustralya hükümetinin bu kararı, aylardır ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'a yapılan yardımları etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Andrews açıklamasında ayrıca, beyaz ırkının üstünlüğünü savunan 'The Base' isimli örgüte yönelik yeni kararları da açıkladı. Buna göre, ülkede reşit yaşta olmayanlar da dahil gençleri örgüte katma çalışmaları yürüttüğü belirtilen 'The Base', terör örgütü olarak ilan edildi.

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Avustralyalı bakan, 2018'de kurulan The Base'i ülkede çok sayıda hücre yapılanması oluşturan, 'şiddet yanlısı, ırkçı ve neo-Nazi bir örgüt' olarak tanımladı. The Base, İngiltere ve Kanada'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.
Avustralya'daki mevcut terör tehdidine değinen Andrews, seviyenin 'muhtemel' seviyede tutulacağını, ancak salgın nedeniyle kapalı olan sınırların yeniden açılmasıyla riskin nihayetinde değişeceğini belirtti.

'Sizi korkutmak değil, hayatınıza devam etmenizi istiyorum'

Bakan Andrews şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Avustralya'da bir terör saldırısı düzenleme kabiliyetine ve niyetine sahip kişiler olduğuna dair güvenilir istihbarata sahip olduğumuz anlamına geliyor. Uluslararası sınırlarımızı açtığımızda insanların daha fazla sayıda kalabalıklar halinde toplanmaya başlayacağını biliyoruz ve bu, teröristlerin aradığı türden bir şey. Burada insanları korkutmak için bulunmuyorum. Aslında insanların hayatlarına devam etmelerini istiyorum."
Andrews'in Hizbullah'a ilişkin kararı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Avustralya Başbakanı Scott Morriston'a Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi çağrısının ardından geldi.
Ayrıca, Avustralya Parlamentosu Ortak İstihbarat ve Güvenlik Daimi Komitesi de Hizbullah'ın terör listesine alınması gerektiğini savunan önerisini Haziran ayında sunmuştu.
Kaynak: tr.sputniknews.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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