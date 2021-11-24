Avustralya, Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı

'Sizi korkutmak değil, hayatınıza devam etmenizi istiyorum'

Bakan Andrews şu ifadeleri kullandı:



"Bu, Avustralya'da bir terör saldırısı düzenleme kabiliyetine ve niyetine sahip kişiler olduğuna dair güvenilir istihbarata sahip olduğumuz anlamına geliyor. Uluslararası sınırlarımızı açtığımızda insanların daha fazla sayıda kalabalıklar halinde toplanmaya başlayacağını biliyoruz ve bu, teröristlerin aradığı türden bir şey. Burada insanları korkutmak için bulunmuyorum. Aslında insanların hayatlarına devam etmelerini istiyorum."

Andrews'in Hizbullah'a ilişkin kararı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Avustralya Başbakanı Scott Morriston'a Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi çağrısının ardından geldi.

Ayrıca, Avustralya Parlamentosu Ortak İstihbarat ve Güvenlik Daimi Komitesi de Hizbullah'ın terör listesine alınması gerektiğini savunan önerisini Haziran ayında sunmuştu.

Kaynak: tr.sputniknews.com