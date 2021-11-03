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Avustralya: Fransa'dan özür dilemeyeceğiz

Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından yalan söylemekle itham edilen ve bu iddiaları reddeden Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Fransa’dan özür dilemeyeceğini açıkladı.

24 Dakika Önce
2021-11-03 17:31:00
Avustralya: Fransa'dan özür dilemeyeceğiz

Avustralya Yayın Kurumundaki habere göre, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'ye giden Başbakan Morrison, denizaltı anlaşmasının iptaliyle ilgili açıklamada bulundu.

"Özür dilemeye gerek yok"

Emmanuel Macron tarafından şahsına yöneltilen, Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı anlaşmasının iptali konusunda "yalan söylediği" ithamlarını bir kez daha reddeden Başbakan Morrison, Fransa'dan özür dilemesine "gerek olmadığını" söyledi.

Macron'un suçlamalarına atıfta bulunan Morrison, "İddialar yapıldı ve reddedildi. Açıkçası artık önemli olan, bu konuda yolumuza devam etmemizdir.'' ifadelerini kullandı.

Morrison, Avustralya'nın Fransızlarla yaptığı denizaltı yapımı anlaşmasının, ülkesinin savunma ihtiyaçlarına uygun olmadığını ve bu nedenle hükümetin anlaşmayı feshetme seçeneğini kullandığını sözlerine ekledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtlayan Macron, bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ‘‘Düşünmüyorum, biliyorum." cevabını vermişti.

Yalan söylediği iddialarını reddeden ve sözleşmenin iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini açıklayan Morrison, haziran ayında Elysee Sarayı'ndaki akşam yemeği sırasında konuyu net şekilde gündeme getirdiğini belirtmişti.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.​​​​​​​ AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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