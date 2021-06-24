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Avustralya en korkunç zamanlarından birini yaşıyor

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Berejiklian, Sidney’in yeni tip koronavirüs salgınının 'en korkunç' zamanlarından birini geçirdiğini ve çok daha fazla insanın, ilk olarak Hindistan'da görülen 'Delta' varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

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24.06.2021 10:54:22
Avustralya en korkunç zamanlarından birini yaşıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "en korkunç" zamanlarından birini geçirdiğini ve çok daha fazla insanın, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

Berejiklian, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Güney Galler'in ve başkenti Sidney'in Kovid-19 salgını başladığından bu yana içinden geçtiği "en korkunç" dönemi yaşadığını vurgulayarak çok sayıda insanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu belirtti.
Delta varyantının çok bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Berejiklian fakat mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu konusunda içlerinin rahat olduğunu ifade etti.

Havalimanında görevli sürücüden kaynaklanan salgın zinciri 36 kişiyi enfekte etti

Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Worboys, yaptığı açıklamada, salgın zincirinin geçen hafta testi pozitif çıkan Sidney Havalimanı'nda görevli yabancı mürettebatı taşıyan bir sürücüden kaynaklandığını aktararak sürücüden kaynaklanan salgın zincirinin, 36 kişiyi enfekte ettiği bilgisini paylaştı.
Worboys, sürücünün aşı olmadığını ve maske takmadığını, bu nedenle hem kendisinin hem de işvereninin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Avustralya'nın diğer eyaletlerinin sınırlarını başta Sidney olmak üzere, Yeni Güney Galler'in herhangi bir yerinden gelen yolculara kapattığı belirtilirken Yeni Zelanda'nın ise Yeni Güney Galler'den karantinasız seyahati en az 3 gün boyunca durdurduğu bildirildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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