DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Twitter karıştı! Şirket içinde Elon Musk rahatsızlığı
Zelenski, son 8 yılda Rus saldırılarında ölen Ukraynalı sayısını açıkladı
Açıklamaları gündem oldu! Karamollaoğlu'ndan ''ittifak içinde ittifak'' açıklaması!
Avustralya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar
İsveç'te skandal! Polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktılar
GENİŞ ÖZET| Maç sonucu: Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz
Mahkum 17. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
Kiev'de siviller mayın tehlikesi nedeniyle evlerine giremiyor
İDDEF Ramazan'da 40 ülkede farklı projelerle gönüllere dokunuyor!
Yedinci Hayat oyuncuları kimdir? Yedinci Hayat filmi konusu nedir?
Buz Devri filmlerini yapan Blue Sky Studios kapandı mı?
2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?
Pakistan'da İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi
Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Avustralya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avustralya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

20 Dakika Önce
2022-04-15 07:22:52
Avustralya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Bakan Payne, yaptırım uygulanacak 14 kurum arasında, Kamaz, Sevmash, Rus Demiryolları ve United Shipbuilding gibi Kremlin için önemli kurumların yer aldığını duyurdu.

Avustralya hükümeti olarak uyguladıkları yaptırımlarla Ukrayna ile savaşan Rusya'nın ekonomisini güçlendirme kapasitesini engellediklerini dile getiren Bakan Payne, ‘‘Rus hükümeti için bu önemli gelir kaynaklarıyla yapılacak anlaşmaları engelleyerek Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor ve Putin'in savaşını finanse etme kabiliyetini azaltıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Payne, ‘‘Rusya'yı askeri güçlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Avustralya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 600'e yakın kişiye yaptırım uyguluyor.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemleri de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedeflemişti.

Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.​​​​​​​ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş