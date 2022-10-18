Avustralya’dan kritik ''Kudüs'' kararı!

Avustralya bir önceki hükümet tarafından alınan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını iptal etti.

Avustralya bir önceki başbakan Scott Morrison döneminde alınan 'Batı Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma' kararını geri çekti.

Dışişleri Bakanı Penny Wong gazetecilere yaptığı açıklamada Morrison'ın bu tanıma kararının Avustralya'yı uluslararası toplumdan uzaklaştırdığını ve Kudüs'ün durumunun Filistin ve İsrailli yetkililer arasında tartışılması gereken bir mesele olduğunu söyledi.

Dışişleri'nden daha sonra yapılan yazılı açıklamada da Avustralya'nın, uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içinde Filistin ve İsrail devletlerinin birlikte var olabildiği iki devletli çözüme bağlılık teyit edildi. .