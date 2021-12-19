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Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde denize düşen küçük uçakta bulunan 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Pilot dışındaki kişilerin kimliği tespit edilemedi.

39 Dakika Önce
2021-12-19 12:29:16
Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, "Rockwell International" tipi dört kişilik küçük uçak, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın kuzeydoğusundaki Redcliffe Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Polis müfettişi Craig White, havalimanındakilerin, uçağın yerel saatle 9.00'da kalkışının ardından mangrov ağaçlarının arkasında gözden kaybolduğunu söylediklerini aktararak, dalgıçların öğle saatlerinde bulunan uçağın enkazından 2 erkek ve 2 çocuk cesedi çıkardıklarını açıkladı.

3 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hayatını kaybeden 69 yaşındaki pilotun ailesine haber verildiğini ancak kazada ölen 2 çocuk ve yetişkinin kimliklerini henüz belirleyemediklerini ifade eden White, "Bu trajik bir kaza, Noel'e girerken, herhangi bir ailenin, yılın bu zamanında veya herhangi bir zamanında yaşaması gereken son şey" dedi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu Baş Komiseri Angus Mitchell de kazayla ilgili başlatılan soruşturmada Queensland polisiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Mitchell, "İlk bulgular uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğünü gösteriyor ancak bunu hava kontrolü birimleriyle doğrulamamız gerekecek" dedi.

Mitchell, kazayla ilgili ön raporun yaklaşık 8 hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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