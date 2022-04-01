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Avustralya'da sağanakların yol açtığı selde 3 kişi öldü

Avustralya'nın doğusundaki sahil bölgelerinde hafta başından bu yana etkili olan sağanakların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-04-01 18:03:33
Avustralya'da sağanakların yol açtığı selde 3 kişi öldü

Ülke basınındaki habere göre, Queensland ve Yeni Güney Galler bölgelerindeki sağanaklar bugün hafiflemeye başlarken Sidney'in doğu sahilleri de dahil olmak üzere, bazı kıyı bölgelerindeki şiddetli rüzgarlar dev dalgalara yol açtı.

Ülkenin doğusunu vuran sağanağın etkisiyle dere yatakları taştı, bölgede büyük çaplı seller meydana geldi.

Yağış ve sellerin hayatı olumsuz etkilediği ülkenin doğusunda yaklaşık 28 bin kişiye tahliye kararı çıkarıldı. Afet nedeniyle 3 kişi öldü.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, sağanağın etkisini yitirmeye başlamasına karşın bölgede hızı saatte 100 kilometreye varan şiddetli rüzgar görülebileceği uyarısında bulundu.

Acil yardım çalışmalarının sürdüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

Avustralya'nın doğusundaki Queensland ve Yeni Güney Galler'de şubattaki sellerde 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Afet bölgesinde binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, acil durum ilan edilmişti. .

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