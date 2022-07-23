Avustralya'da ‘Pembe Işık’ paniği! Nedeni belli oldu

Avusturalya’nın Victoria eyaletine bağlı bir kasabada, gece saatlerinde ortaya çıkan pembe ışık korkuya sebep olmuştu. Kasaba sakinleri arasında büyük paniğe neden olan pembe ışığın sebebi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz çarşamba gökyüzünde aniden beliren pembe ışık, bölgede yaşayan vatandaşların da akıllarına değişik konuları getirmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Mildura kaşanası sakinlerinden Tammy Szumowski, “Çocuklarımın önünde sakin olmaya çalışıyordum. Endişe edecek bir şey olmadığımı söyledim. Ama aklımdan bir sürü şey geçiyordu” dedi.

“Anneme telefon açtım. Arkadan babamın sesi duyuluyordu. Babam, ‘Dünyanın sonu geldi, gidip hemen yemeğimi bitireyim' diyordu. Annem de ona ‘Dünyanın sonu geldiyse yemek yemenin anlamı ne?' diye karşılık verdi.”

‘BU VECNA MIYDI?'

Nikea Champion adlı başka bir kasaba sakini ise önce gökyüzündeki parıltının Ay'dan kaynalandığını sandığını fakat daha sonra ışığın yerden geldiğini fark ettiğini söyledi:

“Bir anda beynime bir sürü ‘dünyanın sonu' senaryosu üşüştü. Bir Stranger Things anı yaşıyordum. ‘Bu Vecna (Netflix dizisindeki kötü karakter) mıydı?”

PEMBE IŞIĞIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Kenevir yetiştiren Cann Group şirketinin sözcüsü, “Normalde hava kararınca otomatik perdeler iniyor. Ama o akşam perdeler çalışmamış. Hava çok bulutlu olduğu için böyle bir etki oluşmuş” dedi.

Kasaba sakinleri şimdiye kadar varlığını bilmedikleri tesisten gelen güçlü ışığın bir saatlik mesafeden bile görülebildiğini söyledi. .