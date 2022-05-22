Avustralya'da muhafazakârlar 9 yıllık iktidarı kaybetti

Avustralya’da gerçekleşen seçim sonucunda sağ koalisyon hükûmeti 9 yıl sonunda iktidarı kaybetti. İşçi Partisi’nin bağımsızlar ya da Yeşiller ile bir koalisyon hükûmeti kurması bekleniyor.

Avustralya'da Liberal Parti lideri Scott Morrison, seçim sonuçlarını kabul ederek parti lideri olarak görevinden de ayrılacağını açıkladı. Morrison, destekçilerine yaptığı yenilgi konuşmasında “Ulusumuzdaki karmaşanın farkındayım ve bence ulusumun iyileşmesi ve ileri doğru gitmesi önemli” dedi.

Liberal Parti ve Ulusal Parti koalisyonu parlamentoda çoğunluğu kaybederken sol partiler tek başlarına çoğunluğu oluşturamadı.

İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'in başbakanlık görevini Scott Morrison'dan alması beklenirken bağımsızlar ya da Yeşiller Partisi'nden hükûmeti kurmak için destek alması gerekiyor.

İşçi Partisi lideri Anthony Albanese Sidney'de oy kullandıktan sonra bir açıklama yaparak, "Mesajım, tüm Avustralyalıları temsil etmek istiyorum. Ülkeyi birleştirmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bölünme oldu. Mevcut hükümete yönelik eleştirilerimden biri de Scott Morrison'ın birlik ve ortak amaçtan ziyade farklılık ve bölünme arayışında olması. İnsanları bir araya getirmek istiyorum ve büyük demokrasimizde insanlar nasıl oy verirse versin, insanların görüşlerini sandıkta ifade etmeleri güzel. Bunu yaptıktan sonra birlik olup millet olarak ilerlememiz gerekiyor. Yapabileceğimize inanıyorum" demişti. .