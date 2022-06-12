Avustralya'da korkutan saldırı: MÜSİAD'ın da bulunduğu bina hedef alındı

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) merkezinin de bulunduğu bina, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı ve taşlı saldırısına uğradı.