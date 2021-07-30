DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Pakdemirli: Yangınların söndürülmesinde iyiye doğru bir gidiş var
TSK'dan PKK hedeflerine hava harekatı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı
2021 asgari ücret zammı olcak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu?
Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş, Diego Godin transferini bitirdi
PTT 1500 TL kredi veriyor mu? PTT'den kredi açıklaması! Başvuran herkese kredi haberleri yalanlandı?
Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! İşte o isim
Fadıl Akgündüz'ün şirketi için iflas kararı
Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak
Bedavaya geliyor! Trabzonspor'dan Emre Mor atağı
Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Joe Biden'dan '100 dolarlık aşı teşviki' çağrısı
Sevindirici haber! Orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi
Yangınlarla mücadelede üçüncü gün: Helikopterler müdahale ediyor
Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden hayatını kaybetti?

TIMETURK / DÜNYA / Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak

Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak

Avustralya’da, koronavirüsün Delta varyantının yoğun görüldüğü Sydney kentinde, virüse karşı tam kapanmanın denetlenmesinde askeri birlikler de görevlendirildi.

1 Saat Önce
2021-07-30 09:52:34
Avustralya’da karantina sürecinde askerler de görev alacak

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yeni Güney Galler (NSW) Polisinden yapılan açıklamaya göre, NSW'nin başkenti Sydney'deki tam kapanma denetiminin sağlanması için polislerle birlikte Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) 300 askeri personel de görev alacak.

NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşüp, ADF'nin desteğini talep ettiğini belirterek "Gelecek hafta yaptırım faaliyetlerinde artış olması nedeniyle Başbakan'dan ADF personelinin bu operasyona yardımcı olması için resmi bir talepte bulundum. Başbakanımıza desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Devriyeye pazartesi başlayacaklar

NSW Polis ve Acil Servis Bakanı David Elliott, askeri personelin kentte görev alacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek "Ordunun benzersiz kabiliyetleri ve eğitimi, son yıllarda yaşadığımız sel ve şiddetli orman yangınları gibi kriz zamanlarında NSW halkına hizmet etmek için polis memurlarımızla birçok kez bir araya geldi. Bu, bu salgınla savaşmak için işlevsel, etkili ve dinamik bir ekip olacak." dedi.

Sydney'e hafta sonu intikal etmesi beklenen askeri personelin, gerekli eğitimlerden geçirildikten sonra pazartesi gününden itibaren polisle sokaklarda devriye gezmesi planlanıyor.

NSW polisi, gösterilere katılmama çağrısı yaptı

Sydney kent merkezinde, geçen hafta sonu, COVID-19 yasaklarına tepki amaçlı düzenlenen gösterilerin bu hafta sonunda da yapılması bekleniyor.

Aşı ve yasak karşıtlarınca düzenlenmesi beklenen gösterilere tolerans göstermeyeceğini açıklayan NSW polisi, en az 1000 polisin kent merkezinde erken saatlerden itibaren konuşlanacağını vurguladı ve vatandaşlara gösterilere katılmamaları çağrısı yaptı.

Sydney'de geçen hafta, COVID-19 tedbirleri kapsamında izinsiz olduğu açıklanan gösterilere binlerce kişi katılmış, polisle göstericiler arasında yaşanan arbedelerde yaklaşık 60 gösterici gözaltına alınmıştı.

Delta varyantının etkisindeki Sydney'de, son 24 saatte 170 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulurken haziran ayından bu yana yaklaşık 3 bin kişi virüse yakalandı, virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 909 Avustralyalıdan 923'ü hayatını kaybetti.

Ülkedeki 2 bin 847 aktif vakadan 62'si yoğun bakımda olmak üzere, 248 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş