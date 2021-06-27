DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Avustralya'da beyaz olmayan kadınların çoğu iş yerinde ayrımcılığa uğruyor''
İngiltere'de aylar sonra en yüksek günlük vaka
Almanya'da gazetecilere coplu saldırı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı: Türkiye kaçıncı sırada?
Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisinin hizmete gireceği tarih belli oldu
İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid oldu
Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım
Suudi Arabistan'da Lübnan'dan gelen tırda uyuşturucu yakalandı
Johnson&Johnson’a uyuşturucu içerikli ilaç cezası
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Filistinliler, muhalif aktivistin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto etti
Mısır’da idama mahkûm edilen Elbeltagy ve Yassin’in ailelerinden tüm dünyaya acil çağrı!
Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
Danimarka, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi
Bisiklet Eğitimleri İzmir'de

''Avustralya'da beyaz olmayan kadınların çoğu iş yerinde ayrımcılığa uğruyor''

Avustralya'da yapılan bir ankette, beyaz olmayan kadınların yüzde 60'ının iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığı tespit edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.06.2021 01:00:45
''Avustralya'da beyaz olmayan kadınların çoğu iş yerinde ayrımcılığa uğruyor''

Ülke basınındaki habere göre, Beyaz Olmayan Avustralyalı Kadınlar hareketinin Murdoch Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı ankete katılan 543 kadına iş yerinde ayrımcılık konusunda çeşitli sorular yöneltildi.

Ankette, iş yerinde beyaz olmayan her 10 kadından 6'sının ayrımcılığa uğradığı ortaya kondu.

Katılımcıların yüzde 30'unun kimliklerinin iş yerinde artı değer olarak görüldüğünü ifade ettiği ankette, kadınların 60'ının cinsiyeti, etnik kimliği, yaşı ya da dini nedeniyle ayrımcılığa uğradığına işaret edildi.

Ankete katılan kadınların yüzde 70'inin çalıştıkları iş yerinde kimlik, cinsiyet, din gibi farklılıklara sahip kişilerin üst pozisyonlara getirilmediği cevabını verdiği aktarıldı.

Beyaz Olmayan Avustralyalı Kadınlar hareketinin kurucusu ve yöneticisi Brenda Gaddi, sonuçların şaşırtıcı olmadığını ve ayrımcılık mağdurlarının oranın yüzde 70-80'leri bulabileceğini ifade etti.

Öte yandan, ülkede geçen hafta yapılan bir başka ankette de kadınların yüzde 51'inin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş