Avrupalılar tabaktaki kurtları da yiyebilecek

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi , ocak ayı ortasında, 'un kurdu' olarak da bilinen yemek kurdu larvalarının 'ya tam bir kurutulmuş böcek olarak ya da bütün bir böcek tozu olarak' güvenle tüketilebileceğine karar verdi

Kurutulmuş sarı solucanlardan yapılan bisküvi ve makarnalar Avrupalıların sofralarında kendine yer bulacak.

Avrupa'da alınan kararla ilk kez böceklerin gıda olarak piyasaya sürülmesine izin çıktı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Ocak ayı ortasında, "un kurdu" olarak da bilinen yemek kurdu larvalarının "ya tam bir kurutulmuş böcek olarak ya da bütün bir böcek tozu olarak" güvenle tüketilebileceği sonucuna vardı.

Kurtlar sağlıklı ve besleyici imiş!

Avrupa Birliği yöneticileri kurtlara yakılan yeşil ışığı değerlendirirken,"Üye Devletler, Avrupa Komisyonu'nun kurutulmuş sarı un kurtlarının yeni bir gıda olarak kullanımına izin veren bir önerisini onayladılar" açıklamasını yaptı. Komisyon, "Kurutulmuş tam bir böcek olarak atıştırmalık olarak veya bir dizi gıda ürününde bir bileşen olarak, protein ürünlerinde, kurabiyelerde veya makarna ürünlerinde toz olarak kullanılabilir" değerlendirmesinde bulundu

Sürdürülebilir gıda sistemi

Sektördeki firmalara göre böcek bazlı ürünler (proteinler, mineraller, vitaminler, lifler ve aynı zamanda sağlıklı yağ asitleri, omega 6 ve 3 açısından çok zengin) besin eksikliklerinin önlenmesine yardımcı olabiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü onları sağlıklı ve oldukça besleyici bir gıda kaynağı olarak tanımlıyor. Komisyon, böcek çiftçiliğinin diğer protein kaynaklarına kıyasla sınırlı bir ekolojik ayak izine sahip olması nedeniyle, bunların "daha sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişi desteklemek için alternatif bir protein kaynağı olabileceğini söylüyor.

Organik pazarda raflarda idi

Le Matin'deki habere göre;Böcekler AB'de, özellikle organik marketlerde pazarlanmaktaydı, bazı ülkeler, yeşil ışık yakılmasını gerektiren "yeni gıdalar" hakkındaki önceki Avrupa yönetmeliği kapsamında olmadıklarını düşünmekte idi.

Ocak 2018'den bu yana uygulanan düzenlemeler, böcekleri açık pazarlama iznine ihtiyaç duyulan gıda olarak görüyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika'da binlerce türün milyonlarca insan tarafından tüketildiği tahmin ediliyor. Ancak AB'de böcek çiftlikleri, çoğunlukla çiftlik hayvanlarını, özellikle de balıkları beslemek için kullanılıyor.Avrupa yetkisi önümüzdeki haftalarda resmileştirilecek.

Aperatif ve ızgara izni

2018 yılında, un kurtlarından yapılan yiyecekleri pazarlamak için AB'de etkinlik gösteren Fransız şirketi Agronutris, "şu anda Avrupa'da eşsiz bir susamı" elde etmiş olduklarını duyurdu. AFP'ye gönderilen bir tepkide, "Şirket, böceklerini pazarlamak için beş yıllık bir ayrıcalıktan yararlanıyor," görüşü yer aldı. Avrupa yönetmelikleri, sporcular, kurabiyeler, makarnalar veya hazırlanmış mısır gevreği çubuklarında yüzde 10 sınırı içinde "atıştırmalık için bütün, örneğin aperatif için ızgara ve tatlandırılmış" ve toz haline getirilmiş "un solucanlarının pazarlanmasına izin veriyor.

Pazarlama başvuruları

AB'ye böcekler için on bir ilave pazarlama başvurusu yapıldı. Merkezi Parma'da (İtalya) bulunan EFSA, özellikle cırcır böcekleri ve çekirgelere odaklanmış durumda. Hayvan yemi için böcek küspesi üretiminde Fransız lider olan Ynsect, "enerji çubukları" üretmek için "yağı alınmış böcek proteinine dayalı bir bileşen" geliştirdi, ancak bu da Avrupa makamlarından yeşil ışık bekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.