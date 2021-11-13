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TIMETURK / DÜNYA / Avrupa’ya göçme arayışındaki bir grup Belarus'tan Polonya topraklarına geçti

Avrupa’ya göçme arayışındaki bir grup Belarus'tan Polonya topraklarına geçti

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki bir grubun Polonya topraklarına geçtiği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-11-13 18:36:08
Avrupa’ya göçme arayışındaki bir grup Belarus'tan Polonya topraklarına geçti

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan ve aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu gruptakiler soğuk hava şartlarına rağmen bekleyişine devam ediyor.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Bruzgi-Kuznitsa sınır noktasından yaklaşık 100 kişilik bir grubunun Polonya tarafına geçtiği belirtilerek, “Bu kimseler Polonya topraklarında bulunuyor. Polonya tarafına ait dikenli tellerin yakınında bekliyorlar.” ifadeleri kullanıldı.

Belarus Devlet Sınır Komitesi Başkan Yardımcısı İgor Butkeviç sınır boyundaki kampta yaptığı açıklamada, bölgede 2 binden fazla, farklı ülkelerden vatandaşların bulunduğunu belirterek, “Durum oldukça zor. İnsanlar Avrupa Birliği ülkelerine yöneliyorlar. Ancak şu anda oraya bırakmıyorlar.” dedi.

Butkeviç, Belarus tarafının insanların ihtiyacını karşılamak için gereken yardımları yaptığını ifade etti.

Kampa yardım çadırları kuruldu

Öte yandan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sınırdaki gruplara insani yardım dağıtımı ve bölgeyi düzenleme talimatı verdi.

Bunun üzerine sabahtan itibaren Belarus ordusu tüm yardımların toplanacağı çadırlar kurdu. Çadırlarda, çocuklar ve kadınlar ısınacak, beslenecek ve kalan yardımlar da diğer insanlar arasında eşit olarak dağıtılacak. Kampta elektrik jeneratörleri de kuruldu.

Ayrıca kampta açılan yardım ofisinde, ülkelerine dönmek isteyenler yetkililere başvurabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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