DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar yeni güne yine rekorla başladı
2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı?
Kediler sizi görmeseler bile, nerede olduğunuzu nasıl bilebiliyor?
Davemaoit nedir? 1.5 milyar yıllık sır çözüldü!
Fatih Erbakan: İktidar olduğumuzda emekli maaşlarına yüzde 70 zam yağacağız
İngiltere'den AB'ye ''Kuzey İrlanda'' tehdidi: Protokolü askıya alabiliriz
DEVA Partisi'nde istifa: 'Artık yokum'
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 29 gözaltı
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara 976 müfettiş ataması
Suriye'de sivillere saldırı iddiası sonrası Pentagon harekete geçti
Avrupa ve Asya'da ''kuş gribi'' alarmı! Yüz binlerce hayvan itlaf edildi
ABD’den Rusya’ya ‘uydusavar füzesi’ tepkisi
Türk donanmasının yeni gemileri denize hazır
Türkiye'nin ilk pastanesi kapanıyor
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

TIMETURK / DÜNYA / Avrupa ve Asya'da ''kuş gribi'' alarmı! Yüz binlerce hayvan itlaf edildi

Avrupa ve Asya'da ''kuş gribi'' alarmı! Yüz binlerce hayvan itlaf edildi

Avrupa ve Asya'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) rapor edilen kuş gribi salgını raporları artıyor.

3 Saat Önce
2021-11-16 07:14:34
Avrupa ve Asya'da ''kuş gribi'' alarmı! Yüz binlerce hayvan itlaf edildi

Yaygın olarak kuş gribi olarak adlandırılan virüsün yayılması, önceki salgınlarda 10 milyonlarca kuşun itlaf edilmesine yol açtı.

Kümes hayvancılığı endüstrisini alarma geçiren ve sıklıkla ticaret kısıtlamalarına yol açan salgınlar, insanlara bulaşabildiği için epidemiyologların da ilgisini çekiyor.

770 BİN KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLDİ

Çin, bu yıl şu ana kadar H5N6 kuş gribi alt tipiyle 2020'de 21 insan enfeksiyonu bildirdi.

OIE, Güney Koreli yetkililerin raporu doğrultusunda, Chungcheongbuk-do bölgesinde bulunan yaklaşık 770 bin kümes hayvanı bulunan bir çiftilikte virüs tespit edildiğini duyurdu.

Hayvanların tamamı itlaf edildi.

OIE, Japonya tarım bakanlığının geçen hafta yaptığı bir açıklamayı doğrulayarak, Japonya'nın kuzeydoğusundaki bir kümes hayvanı çiftliğinde 2021 kış sezonunun ilk salgınının bildirdiğini söyledi. Bu salgındaki serotip H5N8 idi.

AVRUPA DA ALARMDA

OIE, Avrupa'da Norveç'in Rogaland bölgesinde 7 bin kuştan oluşan bir sürüde H5N1 kuş gribi salgını bildirildiğini söyledi.

Belçika hükümeti, Antwerp yakınlarındaki bir yabani kazda yüksek derecede patojenik bir kuş gribi çeşidi tespit edildikten sonra, kümes hayvanlarının içeride tutulmasını emretti.

Hollanda ekim ayında, Fransa ise bu ayın başında benzer kararları harekete geçirdi.

Salgınlar genellikle sonbaharda ortaya çıkıyor ve göçmen kuşlarla yayılıyor.

Kuş gribi, kanatlı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş