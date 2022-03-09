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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye kritik ziyaret
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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye son aylarda yoğun diplomasi trafiğine şahit oluyor. Bugün Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan sonra Almanya Başbakanı Scholz da 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

2 Saat Önce
2022-03-09 16:03:43
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye kritik ziyaret

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin önemi artıyor. Son aylarda yoğun diplomasi ve ziyaret trafiğine sahne olan Türkiye'ye yabancı ülke liderlerinin ziyaret ettiği ülke başkentleri arasında ön sıraya çıktı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bugün Türkiye'ye gelmesinden sonra bir Avrupa ülkesi lideri de Ankara'ya geliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. .

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