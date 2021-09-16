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TIMETURK / DÜNYA / Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Afganistan'da Taliban'ın kurduğu hükümetin tanınmaması ancak insani durumlar için operasyonel ilişki kurulmasını öngören karar tasarını kabul etti.

1 Saat Önce
2021-09-16 18:24:21
Avrupa Parlamentosu'ndan flaş ‘Taliban' kararı

Tasarıda, Taliban'ın kurduğu hükümetin tanınmasının reddedildiği ve ülkenin geleceğiyle ilgili güçlü biçimde endişe duyulduğu vurgulandı.

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açan siyasi süreç ve askeri planlamanın tek taraflı olarak ve NATO müttefikleri ile yeterli koordinasyon olmaksızın gerçekleştirilmesinden üzüntü duyulduğu belirtilen tasarıda, Kabil'deki kurtarma operasyonu sırasında, AB ülkeleri arasında özellikle ABD ile iletişim konusunda herhangi bir iş birliği veya koordinasyon yapılmadığına dikkat çekildi.

Tasarıda "ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki iletişim eksikliğinin esefle karşılandığı" ifade edilerek, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ve Komisyon, bu konuyu yıl sonuna kadar değerlendirmeye davet edildi.

AP'nin tasarısında, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimine aktarılan fonların zimmete geçirilmesi iddialarının soruşturulması talep edildi.

Tasarıda, EEAS ve üye ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın itibarıyla sona erecek BM'nin Afganistan misyonunun (UNAMA) yenilenmesini garanti etmeye çağrıldı.

AP milletvekilleri, adil ve özgür seçimlerin yapılması, temsil gücü yüksek, kadınların ve azınlıkların da katıldığı bir hükümet kurulması çağrısı yaparken, tasarının, "lojistik ve insani konularda Taliban'ın yeni fiili hükümetiyle operasyonel angajmanın gerekli olduğunu kabul ettiği ve şu anda son 20 yılın kazanımlarını yok eden fiili Taliban yöneticilerinin siyasi olarak tanınması için şartların yerine getirilmediğini" vurguladı.

Komşu ve ev sahibi ülkelere destek

Tasarıda, AB'nin Afganlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere destek vermesi ancak bunun tam kapsamlı Avrupa sığınma ve göç politikasına alternatif olmayacağı, bu nedenle AB'nin söz konusu alandaki yeni paketinin ivedilikle sonuçlanması gerektiğinin altı çizildi.

Milletvekilleri tasarıda, bu krizin Avrupa Savunma Birliği kurması gerekliliğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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