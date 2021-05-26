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Avrupa Parlamentosu komitesinden aşı sertifikasına onay

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası düzenlemesini onayladı.

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26.05.2021 21:56:04
Avrupa Parlamentosu komitesinden aşı sertifikasına onay

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Dijital COVID Sertifikası'na ilişkin yasal düzenlemeleri görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, AB vatandaşlarına yönelik aşı sertifikası düzenlemesini 52 "evet", 13 "hayır" ve 3 "çekimser" oyla, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik aşı sertifikası düzenlemesini ise 53 "evet", 10 "hayır" ve 5 "çekimser" oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikası ücretsiz olacak.

Sertifika, kağıt veya dijital olarak hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Söz konusu aşı sertifikası düzenlemesinin 7-10 Haziran'da yapılacak AP Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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