Avrupa'nın en genç ülkesi bağımsız Kosova 14 yaşında

Sırbistan’dan ayrılarak 17 Şubat 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden “Avrupa’nın en genç ülkesi” Kosova, 14’üncü yaşını kutluyor.

Sırbistan'ın halihazırda kendi toprağı olarak gördüğü Kosova, bugün 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınıyor.

Kosova ile Sırbistan arasında Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda düzenlenen diyalog süreci devam ederken erken seçim, İsrail ile diplomatik ilişkiler başlatıp Kudüs'te büyükelçilik açma, komşu Sırbistan ile yaşanan gerginlikler 2021 boyunca Kosova'nın başlıca gündemleri arasında yer aldı.

Başkenti Priştine olan ve yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip Kosova'da nüfusun büyük çoğunluğunu Arnavutlar oluştururken, ülkede ayrıca Türk, Boşnak, Sırp, Goralı, Roman, Aşkali ve Mısırlı azınlık grupları da yaşıyor.

Yugoslavya döneminde Sırbistan Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Kosova'ya, 1974'te özerklik verilse de bu karar 1989'da aşırı Sırp milliyetçisi Slobodan Miloşeviç tarafından iptal edildi.

Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle Kosovalı Arnavutlar yükselen Sırp milliyetçiliğinden tedirgin oldu ve daha sonra ülkenin bağımsızlığında önemli rol oynayacak Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) temellerini attı.

Önce Hırvatistan, ardından Bosna Hersek'teki kanlı çatışmalar, 1998'de Kosova'ya da sıçradı. Sırp polisi ile UÇK arasındaki çatışmalar 1998'de başlarken, Milosevic emrindeki Sırp güçleri Arnavut köylerini basarak sivilleri katletti.

Sırp güçlerinin Kosova'daki saldırıları, 24 Mart 1999'da başlayan ve 78 gün süren operasyon sonucunda NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasıyla son buldu.

Savaşta 8 binden fazlası Arnavut olmak üzere 10 binin üzerinde Kosovalı öldürülürken, 800 bine yakını Arnavut olmak üzere 1 milyonunun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Savaşın ardından büyük ölçekteki ilk kriz 2004'te yaşandı. “Mart Ayaklanmaları” olarak adlandırılan olaylarda 11'i Arnavut, 8'i Sırp 19 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 2005'te Kosova Özel Temsilcisi olarak görevlendirilen Martti Ahtisaari, 2007'de Kosova'nın bağımsız olması gerektiğini belirttiği raporu BM Güvenlik Konseyine sundu. Sırbistan ise “denetimli özerklik” önerisinde bulundu.

Ahtisaari, Planı ve BM'nin 1244 sayılı kararı doğrultusunda Kosova Meclisi 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Kosova'nın bağımsızlığını aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke hemen tanıdı. Sırbistan'ın uluslararası arenadaki en büyük destekçisi olarak bilinen Rusya'nın vetosu nedeniyle Kosova hala BM üyesi olamadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan kutlama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Şentop, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Glauk Konjufca'ya Kosova bağımsızlığının 14. yıldönümü vesilesiyle tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Kosova'nın Milli Günü münasebetiyle dost ve kardeş Kosova halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına en kalbi duygularımla tebrik ederim. Köklerini tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarından alan Türkiye-Kosova ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her sahada daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Kosova halkına sıhhat, huzur ve refah, Zat-ı Alinize ve şahsınızda Kosova Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'den kutlama mesajı

Türki Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri (FSK) Komutanı Bashkim Jashari'ye, Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari, Bağımsızlık Günü arifesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den tebrik mesajı aldığı belirtildi.

Kutlama mesajında, “Kosova'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri adına size ve tüm Kosova Güvenlik Kuvvetleri personeline en iyi tebriklerimi ve dileklerimi iletmekten onur duyarım.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ve işbirliğinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağına ve gelecekte daha da verimli sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, size ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin tüm seçkin üyelerine sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verildi.

Kosova Savunma Bakanlığı, Orgeneral Güler'den, General Jashari'ye gönderilen kutlama mesajının, genel olarak iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ve özel olarak da ilgili liderlerin güçlü işbirliğini ve yakın ortaklığını kanıtladığı değerlendirildi.