Avrupa'nın demirbaşlarından olan ülke Bayraktar TB2’yi listeye aldı

İtalyan ordusu, gelecek vizyonu çerçevesinde Bayraktar TB2'yi savaş planlamasına aldı.

Son yıllarda büyük başarılara imza atan Baykar, uluslararası başarılarına devam ediyor.

Türkiye'nin terör örgütleri ile olan mücadelesine büyük bir katkı sağlayan ve kendisini Suriye, Karabağ, Libya ve Ukrayna sahasında kanıtlayan Bayraktar TB2, İtalyan ordusu tarafından, "gelecekte sahip olmamız gereken silahlar" listesinde gösterildi.

İtalyan Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan savaş simülasyonu görselinde, Bayraktar TB2'nin yer alması dikkat çekti.

İtalyan ordusunda görev yapmış olan Thomas C. Theiner da Bayraktar TB2'nin son olarak; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermeni ordusuna ait askeri araçları kolaylıkla yok ettiğini yazdı.

Bu paylaşımın ardından, İtalya'nın gelecekte Baykar'ın ürettiği SİHA'lara talip olabileceği yorumları yapıldı.