''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu kış için Rus gazıne ihtiyacı olmadığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeterli miktarda LNG stoku olduğunu ve kış sonuna kadar Rusya'nın ithalatına bağımlı olmayacağını belirtti.

Almanya'da bir televizyon kanalına konuşan Leyen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeye yönelik devreye alınan yaptırımların Moskova hükümetine maksimum etki, Batı ekonomilerine ise olabildiğince düşük etki yapacak şekilde tasarlandığını söyledi. .