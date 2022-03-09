DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sakaryaspor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
Bakan Koca'dan sağlık personeline müjde
''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''
Alanya Kestelspor - Düzcespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
MİT tırları davasında flaş gelişme
Bakan Akar'dan Rus limanındaki gemilerle ilgili açıklama
Nazlı Aksu: Tüm Dünyada ki Evleri Dekore Edeceğim Dedi
Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı canlı nasıl izlenir?
Afyonspor - Somaspor maçını canlı izle! CANLI
10 Mart A101 broşürü | A101 Aldın Aldın kampanyası | Bu hafta A101'e ne geldi?
İskendurunspor AŞ - 52 Orduspor FK maçını canlı izle!
Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım
McDonald's da Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacak
Destan 14. bölüm tek parça izle | ATV Destan son bölüm full HD
Pandemi öngörüleri tutan milyarder Ackman’dan korkutan ''3. Dünya Savaşı'' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / ''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''

''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu kış için Rus gazıne ihtiyacı olmadığını söyledi

9 Dakika Önce
2022-03-09 12:43:11
''Avrupa’nın bu kış Rus gazına ihtiyacı yok''

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin yeterli miktarda LNG stoku olduğunu ve kış sonuna kadar Rusya'nın ithalatına bağımlı olmayacağını belirtti.

Almanya'da bir televizyon kanalına konuşan Leyen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeye yönelik devreye alınan yaptırımların Moskova hükümetine maksimum etki, Batı ekonomilerine ise olabildiğince düşük etki yapacak şekilde tasarlandığını söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş