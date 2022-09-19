Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, faiz artırımlarına gelecek yıl da devam edileceğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, "Gelecek birkaç toplantıda, bu yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk çeyreğinde, faiz oranlarını daha normal bir seviye olarak ifade edilebilecek oranlara getirme aşamasında olmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

RTE'ye konuşan Philip Lane, Avro Bölgesi ekonomisinin kış aylarında sabit bir seyir öngördüklerini, ancak yüksek enerji fiyatları ve doğalgaz tedarik yetersizliği dikkate alındığında bir resesyon olasılığının dışlanamayacağını da sözlerine ekledi.

Lane, "Eğer temel senaryomuzun ekonomide zar zor bir büyüme yaşanması olduğunu düşünürseniz, teknik bir resesyon, ılımlı bir resesyon, olasılığı dışlanamaz" diye konuştu. .