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Avrupa Konseyi, Rusya'yı üyelikten çıkardı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı bugünden itibaren üyelikten çıkarmaya karar verdi.

1 Saat Önce
2022-03-16 16:37:02
Avrupa Konseyi, Rusya'yı üyelikten çıkardı

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, bu sabahki olağanüstü toplantının ardından konseyin tüzüğünün 8. maddesi gereğince başlatılan prosedür kapsamında Rusya'yı bugünden itibaren üyelikten çıkarmaya karar verdiği belirtildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) dün Rusya'nın konseyin üyesi olamayacağına yönelik görüş niteliğinde karar aldığı hatırlatılan açıklamada, Rusya'nın konseyden ayrıldığını Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'e dün bildirdiği kaydedildi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı 25 Şubat'ta askıya alınmıştı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 10 Mart'ta konseyin tüzüğünün 8. maddesi kapsamında AKPM'den Rusya'ya yönelik alınabilecek yeni yaptırım kararlarını görüşmesini istemişti.

Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi üyesi olmuştu. AA .

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