DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alkol kullanmayan Prof. Uğur Şahin'e 'rakı' teklifi!
Gaziantep'te babası tarafından darbedilen Cihan bebekten iyi haber
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
Öğretmen enflasyon farkı zammı ne kadar? Öğretmen maaşı 2022'de ne kadar artacak? Öğretmen enflasyon zammı yüzde kaç?
İşte Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı
5 aylık enflasyona göre, memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47'lik zam göründü
2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Öğretmen-Polis maaşı ne kadar olacak
ABD güçleri, yüzlerce YPG/PKK'lıya yeni silahlı eğitim başlattı
Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Annemizi Saklarken dizisi ne zaman başlayacak?
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! İçeriye alınmadı
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı
Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit nereli, kaç yaşındaydı?
Eski bakan Güldal Akşit vefat etti

TIMETURK / DÜNYA / Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi

AİHM kararı uyarınca Osman Kavala'yı serbest bırakmadığı için Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'nın Kavala davasıyla ilgili görüş bildirmesi için 19 Ocak mühletini koydu.

2 Saat Önce
2021-12-03 11:27:09
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aktivist iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uygun olarak serbest bırakmadığı için Türkiye'ye 'ihlal davası açma niyetini' bildirmeye karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, Konsey'in Ankara'dan davayla ilgili görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istediği belirtildi.

Geçen hafta Türk yargısından Kavala'nın 4 yıldır devam eden tutukluluğunun mahkumiyet olmaksızın uzatılması suretiyle tahliyesi aleyhine karar çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş