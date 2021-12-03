Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi
AİHM kararı uyarınca Osman Kavala'yı serbest bırakmadığı için Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'nın Kavala davasıyla ilgili görüş bildirmesi için 19 Ocak mühletini koydu.
2021-12-03 11:27:09
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aktivist iş insanı Osman Kavala'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uygun olarak serbest bırakmadığı için Türkiye'ye 'ihlal davası açma niyetini' bildirmeye karar verdiğini açıkladı.
Açıklamada, Konsey'in Ankara'dan davayla ilgili görüşünü 19 Ocak 2022'ye kadar sunmasını istediği belirtildi.
Geçen hafta Türk yargısından Kavala'nın 4 yıldır devam eden tutukluluğunun mahkumiyet olmaksızın uzatılması suretiyle tahliyesi aleyhine karar çıkmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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