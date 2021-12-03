Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar ''Kavala'' süresi

AİHM kararı uyarınca Osman Kavala'yı serbest bırakmadığı için Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ankara'nın Kavala davasıyla ilgili görüş bildirmesi için 19 Ocak mühletini koydu.