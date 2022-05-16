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Avrupa Konseyi'nden ''Osman Kavala'' hamlesi!

Parlamenter Meclisi, 18-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da temas ve incelemelerde bulunmak üzere iki raportörünü göndermeye karar verdi.

3 Saat Önce
2022-05-16 09:17:17
Avrupa Konseyi'nden ''Osman Kavala'' hamlesi!

İş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesinin ardından gerçekleşecek temaslar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından başlatılan ihlal süreci açısından büyük önem taşıyor.

İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevis, 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara'da olacak.

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BBC'nin haberine göre, AKPM'nin Türkiye'nin denetim sürecini yürütmek için atadığı iki raportör, 25 Nisan'da sonuçlanan Gezi Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet ve diğer yedi sanığa 18'er yıl hapis cezasının verilmesinin ardından ilk kez Türkiye'de temaslarda bulunacak.

AKPM tarafından araştırma ve bilgi toplama amaçlı (fact-finding mission) kapsamında Türkiye'ye gönderilen raportörlerin, Adalet Bakanlığı temsilcileri, adli merciler ve cezaevleri ile ilgili birimler, baro ve avukatlar, sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu incelemelere ilişkin ilk gözlemlerini 24 Mayıs'ta ilgili komisyona aktaracak olan gözlemciler, daha sonraki dönemde AKPM'ye raporlarını sunacak. .

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