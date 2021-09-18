Avrupa Konseyi'nden Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre

Avrupa Konseyi, Kavala'nın Kasım'a kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında AİHS'yi ihlal ettiği gerekçesiyle yasal süreç başlatılacağı uyarısında bulundu. Konsey, Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili Türkiye'yi bir kez daha uyardı.

Komite, Kavala'nın 30 Kasım'a kadar serbest bırakılmaması halinde Konsey üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekti. Bu, Kavala dosyası için Türkiye açısından son uyarı anlamına geliyor.

Her üç ayda bir toplanan Komite, Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Kasım ayındaki toplantısında oylama yaparak Türkiye hakkında yasal süreç başlatıldığını resmen bildirecek.

Başlatılacak yasal süreçte Komite, AİHM'den Türkiye'nin kararlara uymayarak AİHS'yi ihlal edip etmediğini incelemesini isteyecek. AİHM'nin ihlal yapıldığı yönünde görüş bildirmesi durumunda da Komite, Türkiye'ye karşı alınacak önlemleri değerlendirerek. Bu önlemler arasında Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.

AİHM kararlarını uygulamadığı için bir Konsey üyesine karşı ilk dava 2017 yılında Azeri muhalif Ilgar Mammadov'un tutukluluğu nedeniyle Azerbaycan'a karşı açılmıştı. Mammadov, Ağustos 2018'de ise serbest bırakıldı.

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020 tarihinde Kavala da dahil olmak üzere Gezi davasında yargılanan tüm sanıkların beraatine hükmetmiş ancak karar 22 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.

Gezi davasından yargılanırken hakkında tahliye kararı verildiği gün yeniden tutuklanan Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi dosyasından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı.

AİHM Kavala hakkında hak ihlali kararı vermiş, ancak Türkiye AİHM kararına uymamıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Kavala'yı geçen Mart ayında daimi gündemine almıştı.

Komite'den Demirtaş için de çağrı

HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası da Bakanlar Komitesi'nin önünde. Komite, Demirtaş'ın tutukluluğunun somut bir delile dayanmadığı yönündeki AİHM kararına dikkat çekerek, Demirtaş hakkındaki mahkumiyet kararının düşürülmesi ve Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Komite, Demirtaş dosyası konusunda Türkiye'den 30 Eylül'e kadar görüş istedi.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.